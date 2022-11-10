Жителей новых территорий РФ освободили от уплаты госпошлины
Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым жители Донецкой и Луганской народных республик, атакже Запорожской и Херсонской областей, освобождаются от государственных пошлин, сообщает ТАСС.
В частности, речь идёт о госпошлинах, которые взимаются за выдачу паспорта РФ и заграничного паспорта, водительского удостоверения российского образца и госрегистрации прав на недвижимость, за совершение отдельных юридических действий.
Кроме того, поправки освобождают от уплаты госпошлины иностранцев и лиц без гражданства за выдачу вида на жительство в России.
Ранее депутаты освободили от подоходного налога выплаты мобилизованным россиянам, добровольцам и контрактникам, задействованным в спецоперации на Украине, а также членам их семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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