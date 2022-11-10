Жителей новых территорий РФ освободили от уплаты госпошлины

В частности, речь идёт о госпошлинах, которые взимаются за выдачу паспорта РФ и заграничного паспорта, водительского удостоверения российского образца и госрегистрации прав на недвижимость, за совершение отдельных юридических действий.

Кроме того, поправки освобождают от уплаты госпошлины иностранцев и лиц без гражданства за выдачу вида на жительство в России.

Ранее депутаты освободили от подоходного налога выплаты мобилизованным россиянам, добровольцам и контрактникам, задействованным в спецоперации на Украине, а также членам их семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».