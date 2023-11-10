Житель Подмосковья обменял 85 млн рублей на фальшивые доллары
Предприниматель из Московской области отдал 85 миллионов рублей за поддельные доллары, пишет Telegram-канал Baza.
По информации издания, инцидент произошел в одном из отделений банков на улице Ефремова в Москве. Потерпевший прибыл на встречу с человеком, который представился сотрудником правления кредитной организации.
Бизнесмен отдал злоумышленнику 85 миллионов рублей и получил большую пачку «долларов» в пластиковой банковской упаковке. Спустя 10 минут пострадавший заметил, что купюры фальшивые.
Выяснилось, что преступник арендовал в банке депозитарий и не являлся сотрудником организации.
По данным Центробанка России, в октябре граждане увеличили объем нетто-покупок валюты через банки и на бирже в три раза. Основной объем пришелся на доллары и евро, передает «Радиоточка НСН».
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- Житель Подмосковья обменял 85 млн рублей на фальшивые доллары
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru