Житель Подмосковья обменял 85 млн рублей на фальшивые доллары

По информации издания, инцидент произошел в одном из отделений банков на улице Ефремова в Москве. Потерпевший прибыл на встречу с человеком, который представился сотрудником правления кредитной организации.

Бизнесмен отдал злоумышленнику 85 миллионов рублей и получил большую пачку «долларов» в пластиковой банковской упаковке. Спустя 10 минут пострадавший заметил, что купюры фальшивые.

Выяснилось, что преступник арендовал в банке депозитарий и не являлся сотрудником организации.

По данным Центробанка России, в октябре граждане увеличили объем нетто-покупок валюты через банки и на бирже в три раза. Основной объем пришелся на доллары и евро, передает «Радиоточка НСН».

