Жириновский позитивно оценил смерть Лужкова именно в 2019 году

«Но, слава Богу, что он умер сейчас, а не 10 лет назад, когда мы добились его ухода», - цитирует Жириновского РЕН ТВ.

Напомним, Лужков умер в мюнхенской клинике после операции на сердце. Само хирургическое вмешательство прошло успешно, однако возникли осложнения и он скончался, не приходя в сознание.

Юрий Лужков возглавлял Москву с 1992 по 2010 год. Был отправлен в отставку тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя смерть экс-мэра, назвал его энергичным и жизнелюбивым человеком, а также человеком «своего времени», сообщает «Свободная пресса».

Члены семьи Лужкова решили, что бывший градоначальник будет упокоен на Новодевичьем кладбище в Москве, уточняет Ura.ru