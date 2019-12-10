Жириновский позитивно оценил смерть Лужкова именно в 2019 году
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал смерть бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Политик напомнил, что Лужков руководил столицей 18 лет и они (депутаты ЛДПР) приложили максимум усилий, чтобы добиться его отставки с поста мэра Москвы.
«Но, слава Богу, что он умер сейчас, а не 10 лет назад, когда мы добились его ухода», - цитирует Жириновского РЕН ТВ.
Напомним, Лужков умер в мюнхенской клинике после операции на сердце. Само хирургическое вмешательство прошло успешно, однако возникли осложнения и он скончался, не приходя в сознание.
Юрий Лужков возглавлял Москву с 1992 по 2010 год. Был отправлен в отставку тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым с формулировкой «в связи с утратой доверия».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя смерть экс-мэра, назвал его энергичным и жизнелюбивым человеком, а также человеком «своего времени», сообщает «Свободная пресса».
Члены семьи Лужкова решили, что бывший градоначальник будет упокоен на Новодевичьем кладбище в Москве, уточняет Ura.ru
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене