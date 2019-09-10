Женщины начнут управлять столичными поездами метро с 2021 года
Столичная подземка начнёт обучение женщин профессии машиниста в марте будущего года. А уже с 2021 года представительницы прекрасной половины человечества смогут управлять поездами московского метро. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Он отметил, что женщины уже управляют самолетами, поэтому и поездами с лёгкостью смогут.
Напомним, ранее Минтруд утвердил новый перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается применение труда женщин. В устаревшем перечне было около 400 позиций, в обновленном – примерно 100. Таким образом, документ разрешил приём на работу женщин в таких профессиях, как машинист высокоскоростных поездов, водитель фуры, а также боцман или матрос на судне. В число запрещенных для представительниц прекрасной половины отраслей, по-прежнему, входят подземные и горные работы, химические производства, бурение скважин, добыча нефти и другие. Обновлённый документ вступает в силу с 1 января 2021 года. В эфире НСН председатель профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев и координатор движения «Дальнобойщик» Валерий Войтко по-разному оценили нововведения Минтруда.
Ранее НСН писала, что медики назвали профессии, которые оказывают негативное влияние на репродуктивное здоровье. Особую опaсность предстaвляют сферы деятельности, связaнные с воздействием химических фaкторов (мaляр, оперaтор зaпрaвочных стaнций, литейщик) и вибрaции (водитель, грaвёр, шлифовaльщик), пишет RT со ссылкой нa НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова.
Рисковaнa тaкже рaботa, связaннaя с микрооргaнизмaми. В эту группу входят рaботники медучреждений и исследовaтельских лaборaторий, водоочистных сооружений, животноводствa.
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