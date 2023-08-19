Жена Стрелкова сообщила об ухудшении его состояния в СИЗО

Супруга бывшего главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская написала в своих социальных сетях о состоянии мужа.

Стрелкова поместили в СИЗО «Лефортово»

Регинская рассказала, что адвокат сообщил ей об ухудшении состояния Стрелкова. По словам правозащитника, у экс-главы Минобороны ДНР обострились хронические заболевания за время нахождения в СИЗО. Вдобавок у Стрелкова начала отниматься руки и стали наблюдаться затруднения дыхания.

Ранее стало известно, что защита Игоря Стрелкова (Гиркина) подала апелляционную жалобу на его арест по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Он был отправлен в следственный изолятор 21 июля по решению Мещанского суда российской столицы до 18 сентября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:СИЗОИгорь Стрелков

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