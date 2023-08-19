Жена Стрелкова сообщила об ухудшении его состояния в СИЗО
Супруга бывшего главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская написала в своих социальных сетях о состоянии мужа.
Регинская рассказала, что адвокат сообщил ей об ухудшении состояния Стрелкова. По словам правозащитника, у экс-главы Минобороны ДНР обострились хронические заболевания за время нахождения в СИЗО. Вдобавок у Стрелкова начала отниматься руки и стали наблюдаться затруднения дыхания.
Ранее стало известно, что защита Игоря Стрелкова (Гиркина) подала апелляционную жалобу на его арест по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Он был отправлен в следственный изолятор 21 июля по решению Мещанского суда российской столицы до 18 сентября, передает «Радиоточка НСН».
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