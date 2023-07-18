Жена футболиста Погребняка официально подала на развод
18 июля 202313:01
Жена экс-футболиста сборной России Павла Погребняка Мария официально подала на развод в московский суд.
Telegram-канал Mash сообщает, что в своем иске она хочет оставить трех детей с собой, а также решить вопрос с алиментами. Делить совместно нажитое имущество истец не планирует.
У Павла и Марии в браке родились три сына: Артем, Алексей и Павел. Футболист ушел из семьи в апреле прошлого года спустя девять лет брака.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ученые предложили ввести новый метод оценки среднего класса и бедности
- Жена футболиста Погребняка официально подала на развод
- В Госдуме возложили ответственность за теракт на Крымском мосту на США
- Минобороны: «Западная» группировка войск продвинулась на 2 км по фронту на Купянском направлении
- Пять человек ранены при обстреле Белгородской области
- Минобороны России: ВС РФ отразили три атаки ВСУ на запорожском направлении
- Песков: Предложения по ответу на атаку на Крымский мост и повышению безопасности вырабатываются
- Путин пока не планирует встречаться с Эрдоганом
- Песков: Россия будет поддерживать бедные страны зерном после выхода из зерновой сделки
- Турецкая лира обновила исторический минимум
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru