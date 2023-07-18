Жена футболиста Погребняка официально подала на развод

Жена экс-футболиста сборной России Павла Погребняка Мария официально подала на развод в московский суд.

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Telegram-канал Mash сообщает, что в своем иске она хочет оставить трех детей с собой, а также решить вопрос с алиментами. Делить совместно нажитое имущество истец не планирует.

У Павла и Марии в браке родились три сына: Артем, Алексей и Павел. Футболист ушел из семьи в апреле прошлого года спустя девять лет брака.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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