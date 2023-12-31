Желающие переселиться в РФ с 1 января будут подтверждать знание русского языка

Проживающие за рубежом соотечественники и желающие переехать в Россию с 1 января 2024 года должны будут подтвердить владение русским язык. Соответствующее постановление правительства появилось на официальном портале правовой информации.

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Владение русским языком должно быть на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме, говорится в документе.

Подтвердить владение можно документом о образования в РФ после 1 сентября 1991 года. Подходит и документ об образовании страны, где русский язык является государственным.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что русский должен стать языком межнационального общения во всех республиках бывшего СССР, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Русский ЯзыкМигрантыПравительство России

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