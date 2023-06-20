Жарко – не значит грязно: Москва уменьшает количество выбросов летом

В Москве в ближайшие несколько дней установится комфортная умеренно теплая погода, заявил глава центра «Метео» Александр Шувалов. Обещанные к следующим выходным 30 градусов тепла, как прогнозируют синоптики, уже не стоит ожидать.

Хотя именно подобные условия ученые относят к «опасным явлениям погоды», в том числе потому, что при антициклональной погоде в отсутствие осадков и ветра может наблюдаться слабое рассеивание загрязняющих веществ, нередко формируются инверсии. Это приводит к повышению концентраций вредных веществ в атмосфере. Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) кратковременны, но оказывают влияние на качество атмосферного воздуха и на здоровье жителей.

Островками благополучной экологической обстановки даже в периоды НМУ становятся особо охраняемые природные территории, крупные парки и озелененные территории города. Сегодня таких территорий в Москве 148 общей площадью около 20 тысяч гектаров. На них жители мегаполиса могут спрятаться от палящего солнца и комфортно провести время даже во время неблагоприятных метеоусловий.

По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, содержание загрязняющих веществ на природных территориях в два и более раз ниже, чем вблизи автотрасс, сообщила пресс-служба ГПБУ «Мосэкомониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

В Москве при поступлении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий предприятия города должны уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Одновременно городом принимаются меры для того, чтобы москвичами легче переносился сильный зной – в особенно жаркие дни по всей столице проводится аэрация по четыре-пять раз в день. Охлаждению также способствует большое количество работающих фонтанов, а полив асфальтного полотна препятствует обратному выделению тепла из дорог. В департаменте отметили, что благодаря этим мерам жара сегодня переносится гораздо легче, чем десять лет назад.

Независимо от времени года или погодных условий «Мосэкомониторинг» следит за состоянием атмосферного воздуха в режиме нон-стоп.

Основу системы мониторинга атмосферного воздуха составляет сеть автоматических станций контроля загрязнения атмосферы. Всего в Москве сейчас 56 таких станций, они расположены во всех округах на территориях с разной антропогенной нагрузкой: вблизи автотрасс, на природных, смешанных и жилых территориях. В автоматическом круглосуточном режиме контролируются все загрязняющие вещества, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения: оксиды азота, оксид углерода, озон, взвешенные частицы PM10 и PM2,5, диоксид серы бензол и другие.

Содержание специфических веществ (H2S, NH3) контролируется вблизи источников, например, на Третьем транспортном кольце измеряется 16 параметров (в том числе формальдегид, фенол, бензол, толуол, стирол, этилбензол).

Кроме того, в Москве есть три передвижные экологические лаборатории, которые контролируют качество воздуха и измеряют уровень шума. Машины работают круглосуточно. Маршруты их следования составляются в том числе на основе заявок от жителей. Передвижные лаборатории оснащены газоанализаторами, которые на месте автоматически определяют 11 параметров, а также оборудованием для отбора проб воздуха по 120 загрязняющим веществам для последующего анализа в лаборатории.

В составе системы мониторинга также ведется непрерывный контроль метеорологических параметров, определяющих условия рассеивания вредных примесей. На всех станциях контролируются скорость и направление ветра, температура, давление, влажность.

Еще одним дополнительным источником данных для оценки и анализа экологической обстановки являются системы видеонаблюдения. За наиболее крупными промышленными зонами - Очаково, Коровино, Бирюлево - организовано круглосуточное видеонаблюдение.

По данным «Мосэкомониторинга», на протяжении последних десяти лет в Москве сохраняется тенденция постепенного снижения уровня загрязнения воздуха. Выбросы загрязняющих веществ снизились на 60%, в 2,6 раза.

