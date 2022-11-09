«Земля нашпигована минами»: ЛНР пока невозможно разминировать

По оценкам специалистов, для полного разминирования ЛНР может потребоваться более 20 лет, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в пресс-центре НСН.

«Земля буквально нашпигована опасными боеприпасами, это не только мины, что составляет угрозу для мирного населения. Я думаю, что очень длительные сроки нужны, чтобы разминировать. Разминирование не прекращается, но до сих пор ведутся обстрелы, говорить о разминировании некоторых территорий можно будет позже. Там, где это реально, работа ведется. Говорить о полном разминировании не стоит, специалисты говорят, что понадобится более 20 лет», - отметил Марочко.

ВСУ предпринимают попытки прорвать линию обороны и несут колоссальные потери, заявил ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в пресс-центре НСН.

