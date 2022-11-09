«Земля нашпигована минами»: ЛНР пока невозможно разминировать
Андрей Марочко заявил, что для полного разминирования ЛНР может потребоваться более 20 лет.
По оценкам специалистов, для полного разминирования ЛНР может потребоваться более 20 лет, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в пресс-центре НСН.
«Земля буквально нашпигована опасными боеприпасами, это не только мины, что составляет угрозу для мирного населения. Я думаю, что очень длительные сроки нужны, чтобы разминировать. Разминирование не прекращается, но до сих пор ведутся обстрелы, говорить о разминировании некоторых территорий можно будет позже. Там, где это реально, работа ведется. Говорить о полном разминировании не стоит, специалисты говорят, что понадобится более 20 лет», - отметил Марочко.
ВСУ предпринимают попытки прорвать линию обороны и несут колоссальные потери, заявил ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в пресс-центре НСН.
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