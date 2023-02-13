Земельные участки в Крыму среди участников СВО распределят автоматически
Земельные участки крымчанам-участникам СВО будут распределяться автоматически, чтобы избежать споров и коррупционный фактор. Об этом заявил заместитель министра имущественных и земельных отношений Крыма Анатолий Заиченко на совещании с представителями органов местного самоуправления, передает «Лента новостей Крыма».
По словам чиновника, земельные участки будут выдаваться в четырех районах республики: Ленинском, Сакском, Черноморском и Раздольненском. Распределять автоматически они будут в зависимости от времени постановки в очередь.
Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов поручил начать бесплатную выдачу земли крымчанам – участникам СВО с 1 апреля. По его словам, распределяемая земля будет находиться «в непосредственной близости от моря».
Власти Украины готовы использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму, сообщила на прошлой неделе The Times со ссылкой на источники.
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