«Видимо, пора»: Депутат Хамзаев поможет Нилову бороться с алкоголем на кассах
Спиртные напитки должны продаваться только в специально отведенных местах, заявил НСН Султан Хамзаев.
Присутствие алкоголя на кассах магазинов вредит не только взрослому покупателю, способному машинально купить бутылку, но и детям, которые видят спиртное, стоя в очереди на оплату товара, заявил НСН член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
Ранее депутат Ярослав Нилов, будучи одним из авторов инициативы, предложил убрать алкоголь из прикассовой зоны. Запрет продаж на кассе снизит потребление алкоголя в стране, считают авторы законопроекта.
«Это правильная, здравая идея. Есть такое понятие, называется «логика здравого смысла». В этой категории это абсолютное попадание 10 из 10. Конечно, надо всем поддержать, давно это обсуждаем. Такие инициативы в формате общественных слушаний имеют резонансную поддержку среди общества. Видимо, пора», - сказал Хамзаев.
Депутат назвал продажу алкогольной продукции на кассах магазинов обычным маркетингом, и напомнил, что реклама алкоголя в стране практически полностью запрещена.
«Я Ярославу Нилову полностью помогу и буду вместе с ним добиваться, чтобы законопроект был принят. Алкоголь на кассах - это маркетинг. Он работает по принципу: то, что человек не захотел купить сам, давайте подведем его под покупку. Здесь помимо того, что его покупателю «всучивают», есть еще второй негативный фактор: это дети, которые приходят в магазин. Плюс надо понимать, что продукция, которая находится на расстоянии вытянутой руки, процентов на 30 покупается на машинальном уровне. Алкоголь должен стоять в специализированных зонах. А когда он стоит у кассовой зоны – это уже маркетинг. А реклама алкоголя, и все эти маркетинговые истории – под запретом», - отметил собеседник.
Ранее в Британии впервые вылечили собаку-алкоголика, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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