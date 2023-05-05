«Видимо, пора»: Депутат Хамзаев поможет Нилову бороться с алкоголем на кассах

Присутствие алкоголя на кассах магазинов вредит не только взрослому покупателю, способному машинально купить бутылку, но и детям, которые видят спиртное, стоя в очереди на оплату товара, заявил НСН член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

Ранее депутат Ярослав Нилов, будучи одним из авторов инициативы, предложил убрать алкоголь из прикассовой зоны. Запрет продаж на кассе снизит потребление алкоголя в стране, считают авторы законопроекта.