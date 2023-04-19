Здания «Фанагорийских казарм» и «Химической лаборатории» Бауманки отреставрируют до конца текущего года

Реставрация зданий «Фанагорийской казармы» и «Химической лаборатории» проводится в рамках создания нового кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана, рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в ходе пресс-тура.

«Фанагорийские казармы» возвели в середине XVIII века, а реконструкция здания проводилась в последний раз аж в 1930-х годах. Глава столичного департамента строительства отметил, что при реставрации будет сохранена ограда из чугуна XIX века, расположенная со стороны улицы Бауманская. Все работы по реставрации планируется завершить до конца текущего года. На сегодняшний день реставрационные работы завершены на 75%. Загрутдинов сообщил, что в здании «Фанагорийских казарм» расположатся медиапространство для образовательных выставок, приемная комиссия университета, отдел публикационной активности, клуб выпускников ВУЗа и зал защиты диссертаций.

В здании «Химической лаборатории» также ведутся реставрационные работы, отметил руководитель столичного строительного департамента. По его словам, в отреставрированном помещении разместятся «Многофункциональный библиотечный корпус» с поточными аудиториями, компьютерными классами, конференц-залами, преподавательскими, профессорскими и иными помещениями для организации более комфортного учебного процесса, демонстрации современных разработок, а также для проведения различных научно-образовательных форумов. Загрутдинов сообщил, что реставрационные работы здания «Химической лаборатории» выполнены на 55%. Завершить процесс реставрации также планируется до конца 2023 года, подчеркнул он.

