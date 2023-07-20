Здание лучевого корпуса построят в «Коммунарке» в 2023 году
Строительство многопрофильного клинического центра «Коммунарка» продолжается в ТиНАО. В июне там открыли новый семиэтажный детский корпус площадью 24,7 тысячи квадратных метров. Он рассчитан на 180 коек, в палатах есть все необходимое для удобного пребывания детей и родителей.
В текущем году планируется завершить строительство здания лучевого корпуса, который предназначен для проведения 3D- и 4D-лучевой терапии при онкологических заболеваниях.
«Готовность здания составляет 42 процента. На финише – устройство фасадов, идет внутренняя отделка и монтаж внутренних и наружных инженерных систем, работы по благоустройству. В начале августа планируется завоз медицинского оборудования (997 единиц), мебели и оргтехники», - рассказал глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Современное медоборудование позволит определить природу опухолевой клетки и использовать терапию, которая будет бороться со злокачественным новообразованием, не затрагивая соседние здоровые клетки.
В корпусе будут работать в том числе лаборатория радиоизотопной диагностики, благодаря чему можно будет проводить диагностику онкозаболеваний на ранней стадии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru