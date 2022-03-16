Заявление Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской поступило в суд

Заявление Генеральной прокуратуры России о признании Meta экстремистской организацией поступило в Тверской суд Москвы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Российский аналог Instagram планируют запустить 28 марта

Отмечается, что заявление рассмотрят на заседании 21 марта в 11:00.

Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что расценить аккаунт в Instagram или Facebook как участие в экстремистской деятельности будет достаточно сложно.

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