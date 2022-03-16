Заявление Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской поступило в суд
Заявление Генеральной прокуратуры России о признании Meta экстремистской организацией поступило в Тверской суд Москвы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что заявление рассмотрят на заседании 21 марта в 11:00.
Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что расценить аккаунт в Instagram или Facebook как участие в экстремистской деятельности будет достаточно сложно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 519 / сут.
Умерли
362 тыс.+576 / сут.
Выздоровели
15,8 млн+118 тыс. / сут.
- Вильфанд пообещал москвичам резкое потепление в выходные
- СПЧ обратится к миру с просьбой не лишать россиян национального достояния
- Россию отстранили от участия в Берлинском кинофестивале
- «Детский мир» зафиксировал максимальные цены на подгузники и детское питание
- Борисов: в России нарастят выпуск пассажирских самолётов ИЛ-96 и Ту-124
- Антон Долин покинул пост главного редактора журнала «Искусство кино»
- Россияне собрали почти 40 млн рублей для помощи беженцам из ЛНР и ДНР
- Швейцария ввела санкции против 200 лиц и организаций в России
- «Провокация». Зеленский прокомментировал призывы сложить оружие
- Москалькова предложила направлять маткапитал на лечение онкобольных детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru