Заявки на конкурс «Это у нас семейное» подали более 400 тыс человек

В сообщении платформы «Россия — страна возможностей» говорится, что заявки подали около 70 тысяч семей.

Заявки поступили из всех регионов страны. Наибольшую активность проявили жители Центрального федерального округа, Поволжья и Сибири.

О запуске конкурса 4 сентября объявил президент России Владимир Путин. Регистрация продлится до 4 ноября 2023 года. Участниками могут стать команды в составе четырех и более родственников, представляющие не менее трех поколений, напоминает «Радиоточка НСН».

