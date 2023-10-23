Заявки на конкурс «Это у нас семейное» подали более 400 тыс человек

Более 400 тысяч россиян выразили желание принять участие в новом конкурсе «Это у нас семейное».

Регистрация участников конкурса «Это у нас семейное» началась 4 сентября

В сообщении платформы «Россия — страна возможностей» говорится, что заявки подали около 70 тысяч семей.

Заявки поступили из всех регионов страны. Наибольшую активность проявили жители Центрального федерального округа, Поволжья и Сибири.

О запуске конкурса 4 сентября объявил президент России Владимир Путин. Регистрация продлится до 4 ноября 2023 года. Участниками могут стать команды в составе четырех и более родственников, представляющие не менее трех поколений, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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