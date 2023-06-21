Завершено возведение монолитных конструкций учебного корпуса на востоке Москвы

В Москве в районе Преображенское завершилось возведение монолитных конструкций учебного корпуса школы на 400 мест, рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Производится устройство внутренних стен и перегородок. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2024 году», – отметил он.

Уточняется, что общая площадь школы составляет 10 тысяч квадратных метров. На четырех этажах нового корпуса разместятся не только учебные классы, но и столовая, актовый зал, целый спортивный блок, многофункциональный информационный библиотечный центр, а также исследовательский комплекс.

Уже известно, что учебный корпус будет оформлен в оранжево-белых тонах.