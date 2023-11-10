Завершено следствие по делу экс-замглавы Минкультуры Яриловой

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра культуры России Ольги Яриловой. Ей вменяют злоупотребление должностными полномочиями.

Как сообщили ТАСС в Следственном комитете, сама обвиняемая отказалась признать свою вину. Теперь обвиняемой предстоит ознакомиться с материалами своего уголовного дела вместе с адвокатами. После этого его передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Экс-чиновницу отправили в следственный изолятор в апреле текущего года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом государству на сумму свыше 125 миллионов рублей. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным следствия, речь идёт о махинациях в рамках программы «Пушкинская карта», которую курировала Ярилова.

Данная программа предоставляет молодежи право бесплатно посещать государственные и частные музеи, театры, выставки и прочие заведения культуры. Государство предоставляет на эти цели 5 тысяч рублей в год.

