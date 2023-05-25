Завершается возведение первого этажа детсада на Дубнинской улице
Детский сад на 350 мест строят в Бескудниково на улице Дубнинская, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Завершается возведение монолитных конструкций первого этажа здания», - отметил Загрутдинов.
В детском саду откроют 14 групп. На первом этаже будет бассейн 3 на 6 метров, а также предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, кабинет для досуга, медицинский кабинет с процедурной и пищеблок.
Ранее в Департаменте строительства Москвы сообщили, что в здании школы в деревне Ватутинки в Новомосковском административном округе полностью были закончены работы по устройству кровли и фасада здания, началось озеленение территории и возведение спортивных площадок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru