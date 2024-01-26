Завершается строительство южного вестибюля станции Лианозово МЦД-1

Открытие южного вестибюля станции Лианозово завершит формирование московского городского вокзала. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В городе по поручению Сергея Собянина ведется большая работа по интеграции железнодорожных направлений и Московских центральных диаметров в единую транспортную систему столицы», – добавил он.

Новый объект соединит Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу, связав Дмитровский район и Лианозово. По словам главы департамента строительства Рафика Загрутдинова, вестибюль находится на месте старой железнодорожной станции. На данный момент там завершается пусконаладка инженерного оборудования.

«Общая готовность объекта – 98%. Закончить все работы планируют в январе-феврале этого года», – рассказал он.

Городской вокзал объединяет метрополитен, МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и наземный городской транспорт. Объект станет первой пересадочной станцией на пути пассажиров из области.

