Заведено дело после пропажи тети бойца ММА по дороге из Чечни
После пропажи тети бойца ММА следственные органы инициировали уголовное дело, сообщает «РЕН ТВ».
Поиски родственницы ведет Георгий Гаглоев из Северной Осетии. По его словам, 57-летняя женщина прилетела из ОАЭ в Грозный 6 февраля, после чего позвонила и сказала, что садится в машину. Затем женщина перестала выходить на связь.
«Я очень сильно прошу свой народ... Я думаю, что это наша общая задача — найти мою тётю среди этих двух республик», — заявил Гаглоев в своем Instagram.
Известно, что тетя бойца ММА пропала на границе Ингушетии и Чечни. На окраине города Сунжа обнаружили автомобиль, в котором нашли вещи женщины и водителя.
Следственный комитет по Ингушетии завел уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц».
Ранее Европейский суд по правам человека присудил семьям пропавших жителей Чеченской республики общую компенсацию около 1,2 млн евро. Речь идет о ряде жителях Чечни, которые пропали в период боевых действий в начале 2000-х годов.
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