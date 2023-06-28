Заслуженный врач РФ Онищенко исключил риски завоза чумы из Монголии в Россию

«Сегодня тот комплекс мер, который проводится ежегодно, в том числе и в этом году, с помощью противочумных станций и Иркутского противочумного института, дают гарантию, что никаких угроз сегодня для россиян нет. Другое дело, если кто-то поедет в Монголию», - сказал Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, что в России существует специальная противочумная система – это четыре противочумных института и 15 станций, сообщает «Радиоточка НСН».

