Заслуженный врач РФ Онищенко исключил риски завоза чумы из Монголии в Россию

В РФ проводится комплекс мероприятий с помощью противочумных станций, отметил в эфире НСН Геннадий Онищенко. 

Рисков завоза чумы из Монголии в Россию нет, для этого предпринимается необходимый комплекс мер, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

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«Сегодня тот комплекс мер, который проводится ежегодно, в том числе и в этом году, с помощью противочумных станций и Иркутского противочумного института, дают гарантию, что никаких угроз сегодня для россиян нет. Другое дело, если кто-то поедет в Монголию», - сказал Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, что в России существует специальная противочумная система – это четыре противочумных института и 15 станций, сообщает «Радиоточка НСН».

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