Западный военный округ подтвердил рассылку повесток «с ограничениями»

Ранее в Петербурге на повестках для срочников заметили предупреждение, в котором говорится об ограничениях, которые могут затронуть призывников, в случае игнорирования повестки.

Красный штамп, поставленный на видном месте, сопровождается текстом «Внимание! В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры».

После этого в военном комиссариате Санкт-Петербурга назвали фейком новые повестки «с ограничениями», передает «Радиоточка НСН».

