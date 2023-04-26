Западный военный округ подтвердил рассылку повесток «с ограничениями»

Военкоматы в Петербурге действительно рассылают военнообязанным повестки с предупреждениями об ограничительных мерах в случае неявки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

В Петербурге начали рассылать электронные повестки в тестовом режиме

Ранее в Петербурге на повестках для срочников заметили предупреждение, в котором говорится об ограничениях, которые могут затронуть призывников, в случае игнорирования повестки.

Красный штамп, поставленный на видном месте, сопровождается текстом «Внимание! В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры».

После этого в военном комиссариате Санкт-Петербурга назвали фейком новые повестки «с ограничениями», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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