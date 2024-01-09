Занятия в рамках проекта «Культура конкуренции» будут проходить до конца учебного года
Занятия в рамках проекта для старшеклассников «Культура конкуренции» будут проходить до конца учебного года. Об этом рассказал глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Проект стартовал в школах Москвы в октябре. Он знакомит учеников с рыночными механизмами конкуренции и особенностями регулирования системы госзакупок. Программа также помогает сформировать активную гражданскую позицию и представление о конкуренции как основе для развития бизнеса и города в целом.
В пилотном формате занятия проходили в конце осени 2021 года в предпринимательских классах 10-и школ. В этом году проект масштабировали на новые учебные заведения.
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