Зампред СПЧ объяснила необходимость психологической помощи для семей бойцов СВО

«Необходима психологическая поддержка семей. Мы столкнулись с тем, что у нас большое количество мобилизованных, есть напуганные семьи, жизнь которых сильно изменилась. Мы забываем о том, что у нас жизнь семей на Донбассе резко изменилась восемь лет назад. Они восемь лет в этом живут. Многие из них уже потеряли кого-то из близких родственников. Дело в том, что спецоперация завершится. В этот момент времени необходимы специалисты, которые смогут психологически поддержать жену, подругу, мать, сестру того мужчины, который придет с передовой. Наши сильные мужчины точно не будут обращаться за помощью, они привыкают решать проблемы самостоятельно. Женщинам нужно будет помогать своим сильным мужчинам, когда они вернутся», - сказала Киркора.

Ранее Ирина Киркора в пресс-центре НСН рассказала, что в России есть много предпринимателей, которые ушли добровольцами для участия в спецоперации, на данный момент многие из них зачислены в подразделения Народной милиции ЛНР и ДНР.

