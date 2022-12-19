Зампред СПЧ объяснила необходимость психологической помощи для семей бойцов СВО
В России необходимы специалисты, которые смогут поддержать жену, мать или сестру мужчины, который вернулся с передовой, отметила в эфире НСН Ирина Киркора.
Психологическая помощь для семей участников спецоперации на Украине необходима, когда спецоперация завершится и мужчины вернутся домой, женщины должны быть готовы их поддержать, заявила заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора в пресс-центре НСН.
«Необходима психологическая поддержка семей. Мы столкнулись с тем, что у нас большое количество мобилизованных, есть напуганные семьи, жизнь которых сильно изменилась. Мы забываем о том, что у нас жизнь семей на Донбассе резко изменилась восемь лет назад. Они восемь лет в этом живут. Многие из них уже потеряли кого-то из близких родственников. Дело в том, что спецоперация завершится. В этот момент времени необходимы специалисты, которые смогут психологически поддержать жену, подругу, мать, сестру того мужчины, который придет с передовой. Наши сильные мужчины точно не будут обращаться за помощью, они привыкают решать проблемы самостоятельно. Женщинам нужно будет помогать своим сильным мужчинам, когда они вернутся», - сказала Киркора.
Ранее Ирина Киркора в пресс-центре НСН рассказала, что в России есть много предпринимателей, которые ушли добровольцами для участия в спецоперации, на данный момент многие из них зачислены в подразделения Народной милиции ЛНР и ДНР.
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