Зампред СПЧ: Многие предприниматели ушли добровольцами в Народную милицию ДНР и ЛНР

«Видела много предпринимателей, которые ушли добровольцами. Сейчас они зачислены добровольцами в подразделения Народной милиции ЛНР и ДНР. Они осуществляют свою работу с теми братьями, с которыми они несколько месяцев помогали в начале. Только потом они поняли: А кто, кроме меня? Это понимание подставить плечо, наверное, то качество, за которое мы гордимся нашими мужчинами. Это то качество, которое является для каждого из нас большой ценностью», - сказала Киркора.

Ранее председатель ДОСААФ Ростовской области Анатолий Трушин в пресс-центре НСН рассказал, что ДОСААФ отправляет в воинские части для участников спецоперации спальные мешки, комплекты формы, также организация закупает квадрокоптеры и отправляет уже подготовленных операторов для их использования.

