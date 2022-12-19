Зампред СПЧ: Многие предприниматели ушли добровольцами в Народную милицию ДНР и ЛНР

Многие российские мужчины понимают, что они должны подставить плечо бойцам, которые уже находятся в зоне спецоперации, отметила в эфире НСН Ирина Киркора. 

В России есть много предпринимателей, которые ушли добровольцами для участия в спецоперации, на данный момент многие из них зачислены в подразделения Народной милиции ЛНР и ДНР, рассказала заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора в пресс-центре НСН.

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«Видела много предпринимателей, которые ушли добровольцами. Сейчас они зачислены добровольцами в подразделения Народной милиции ЛНР и ДНР. Они осуществляют свою работу с теми братьями, с которыми они несколько месяцев помогали в начале. Только потом они поняли: А кто, кроме меня? Это понимание подставить плечо, наверное, то качество, за которое мы гордимся нашими мужчинами. Это то качество, которое является для каждого из нас большой ценностью», - сказала Киркора.

Ранее председатель ДОСААФ Ростовской области Анатолий Трушин в пресс-центре НСН рассказал, что ДОСААФ отправляет в воинские части для участников спецоперации спальные мешки, комплекты формы, также организация закупает квадрокоптеры и отправляет уже подготовленных операторов для их использования.

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