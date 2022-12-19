Зампред СПЧ: Многие предприниматели ушли добровольцами в Народную милицию ДНР и ЛНР
Многие российские мужчины понимают, что они должны подставить плечо бойцам, которые уже находятся в зоне спецоперации, отметила в эфире НСН Ирина Киркора.
В России есть много предпринимателей, которые ушли добровольцами для участия в спецоперации, на данный момент многие из них зачислены в подразделения Народной милиции ЛНР и ДНР, рассказала заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора в пресс-центре НСН.
«Видела много предпринимателей, которые ушли добровольцами. Сейчас они зачислены добровольцами в подразделения Народной милиции ЛНР и ДНР. Они осуществляют свою работу с теми братьями, с которыми они несколько месяцев помогали в начале. Только потом они поняли: А кто, кроме меня? Это понимание подставить плечо, наверное, то качество, за которое мы гордимся нашими мужчинами. Это то качество, которое является для каждого из нас большой ценностью», - сказала Киркора.
Ранее председатель ДОСААФ Ростовской области Анатолий Трушин в пресс-центре НСН рассказал, что ДОСААФ отправляет в воинские части для участников спецоперации спальные мешки, комплекты формы, также организация закупает квадрокоптеры и отправляет уже подготовленных операторов для их использования.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 341 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 564 / сут.
- Путин прибыл в Минск, где проведет переговоры с Лукашенко
- Пасечнику и Пушилину присвоили высшую степень ордена «За заслуги перед Отечеством»
- Вратарь Аргентины Мартинес объяснил свой непристойный жест
- Больше половины опрошенных Маском в Twitter выступили за его уход с поста главы компании
- «Рост до 65%»: Как изменились цены на товары для животных
- Песков посоветовал обратиться в Минобороны с вопросом о двухгодичной военной службе
- Глава ФТС: Объем параллельного импорта в Россию превысил 20 млрд долларов
- Песков опроверг публикации о намерении Путина принудить Минск к участию в СВО
- Роспотребнадзор: В России не планируют вводить систему QR-кодов из-за гриппа
- Тренер назвал уборку снега хорошей тренировкой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru