Заммэра Ракова: москвичам теперь доступно на 25 тысяч больше вакансий в базе службы занятости

Служба занятости населения пополнила агрегированную базу 25 тысячами вакансий в рамках партнерского проекта с интернет-платформой «Авито Работа». Теперь она составляет 400 тысяч. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, большинство новых предложений рассчитано на представителей рабочих профессий.

«Мы активно развиваем бизнес-направления и постоянно расширяем партнерскую сеть для того, чтобы предлагать горожанам как можно больше актуальных и релевантных вариантов трудоустройства», — отметила Ракова.

Она также отметила, что служба занятости сотрудничает не только с работодателями с большой потребностью в кадрах, но и с передовыми технологичными платформами онлайн-рекрутинга.

Основной акцент при интеграции сделан на увеличение количества предложений по вакансиям для рабочих специальностей: инженеров-механиков и технологов, монтеров пути, электрогазосварщиков, автослесарей, сантехников и других специалистов.

Подобрать вакансию помогают карьерные консультанты Центра занятости населения «Моя работа».

Авито — самый известный ресурс для поиска работы в сфере обслуживания и рабочих профессий. Об этом заявил руководитель направления по работе с государственными органами Авито Работы Илья Борзик.

«Сотрудничество с центром «Моя работа» — это прекрасная возможность предложить жителям города разнообразные актуальные вакансии от проверенных работодателей», — подчеркнул Борзик.

При самостоятельном поиске работы соискатели будут автоматически переходить на специальную страницу Центра занятости «Моя работа» и откликаться на подходящие вакансии от партнера.

