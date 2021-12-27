Заммэра Москвы рассказала о борьбе с поддельными сертификатами о вакцинации

Случаи покупки сертификатов о вакцинации в Москве единичны, потому что во всех пунктах и в поликлиниках стоят видеокамеры, данные которых регулярно изучаются. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы постарались по максимуму, что касается организации пунктов вакцинации в городе, сделать так, чтобы это было сделать практически невозможно... Случаи есть, но, я думаю, что это более единичные, чем массовые», - передает слова Раковой РИА Новости.

По словам Раковой, в городских пунктах вакцинации работники МФЦ сами вносят данные в базы и контролируют процесс вакцинации. По ее словам, работники также проверяют, чтобы вакцины не выбрасывались в урны.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что московские власти возбудили 80 уголовных дел, связанных с изготовлением и продажей сертификатов о вакцинации от коронавируса.