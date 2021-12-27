Заммэра Москвы Ракова: Розыгрыши квартир не дали «суперэффекта» по вакцинации

Розыгрыши квартир и машин в Москве не дали большого эффекта в кампании по вакцинации. Такое заявление сделала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По данным заммэра, в вопросе вакцинации на людей гораздо сильнее влияли негативные сводки, тяжелое течение болезни у близких, а также введение строгих ограничений.

«Мотивационные меры мы вводим. И все знают, что и квартиры разыгрывали, и машины разыгрывали, и людям пенсионного возраста "Коробку здоровья" предлагаем, не хотите "Коробку здоровья" — 10 тысяч. Но вот такого суперэффекта я от этих мер не видела», - отметила Ракова в интервью РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в мире сделано уже более 8,95 млрд прививок от COVID-19 в 184 странах.