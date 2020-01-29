«Глупость из Госдумы». Политолог рассказал, откуда взялась идея о «Верховном правителе»

29 января 202015:15
Станислав Меркулов

Политтехнолог Марат Баширов в эфире НСН усомнился в реализации подобного предложения.

Дмитрий Песков прокомментировал инициативу о введении термина «верховный правитель». Пресс-секретарь президента России заявил, что такое предложение не рассматривалось. По его словам, в ходе работы комиссии по поправкам в Основной закон поступает много идей, но не все из них будут приняты.

«Естественно, какие-то предложения будут отсеиваться, какие-то приниматься, какие-то нет, отсюда появится искомый итог работы комиссии», — сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что на данный момент «всё идет в режиме дискуссии».

Политтехнолог Марат Баширов в эфире НСН расценил предложение как глупость.

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«Глупость полная, одна из регулярных глупостей, возникающих в Госдуме. Я думаю, это предложение поступило от них или от какой-то инициативной группы с мест. Народное творчество масс не знает границ. Нет у нас ни такого термина, ни аналогов. Да и не свойственно российской политической практики использовать такие названия», - добавил он.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, который является сопредседателем группы по внесению поправок в Конституцию, рассказал о предложении переименовать президента в верховного правителя. По его словам, всего было внесено более 700 предложений.

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ФОТО: Михаил Климентьев//РИА Новости
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