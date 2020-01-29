«Глупость из Госдумы». Политолог рассказал, откуда взялась идея о «Верховном правителе»

Дмитрий Песков прокомментировал инициативу о введении термина «верховный правитель». Пресс-секретарь президента России заявил, что такое предложение не рассматривалось. По его словам, в ходе работы комиссии по поправкам в Основной закон поступает много идей, но не все из них будут приняты.

«Естественно, какие-то предложения будут отсеиваться, какие-то приниматься, какие-то нет, отсюда появится искомый итог работы комиссии», — сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что на данный момент «всё идет в режиме дискуссии».

Политтехнолог Марат Баширов в эфире НСН расценил предложение как глупость.