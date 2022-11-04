Закрывается участок «оранжевой» линии московского метро
В московском метро временно закроют участок на юге Калужско-Рижской («оранжевой») линии, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на департамент транспорта города.
Поезда не будут ходить на участке «Октябрьская» - «Новые Черемушки» с 4 по 8 ноября. На время закрытия на Шаболовке, улицах Вавилова и Большой Черемушкинской трамваи будут ходить каждые 3-5 минут.
Пассажирам рекомендовано пользоваться БКЛ и пересаживаться через нее на «красную», «серую» и другие линии метро.
Участок «оранжевой» линии закрывается для строительства тоннеля будущей Троицкой линии.
В конце октября тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Наталия» приступил к работам на левом перегонном тоннеле между будущими станциями «Академическая» и «Крымская» строящейся Троицкой линии московского метрополитена. Тоннелепроходка будет вестись на глубине 20 метров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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