Закрывается участок «оранжевой» линии московского метро

Поезда не будут ходить на участке «Октябрьская» - «Новые Черемушки» с 4 по 8 ноября. На время закрытия на Шаболовке, улицах Вавилова и Большой Черемушкинской трамваи будут ходить каждые 3-5 минут.

Пассажирам рекомендовано пользоваться БКЛ и пересаживаться через нее на «красную», «серую» и другие линии метро.

Участок «оранжевой» линии закрывается для строительства тоннеля будущей Троицкой линии.

В конце октября тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Наталия» приступил к работам на левом перегонном тоннеле между будущими станциями «Академическая» и «Крымская» строящейся Троицкой линии московского метрополитена. Тоннелепроходка будет вестись на глубине 20 метров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

