Законопроект об оперативной блокировке пиратского контента могут рассмотреть в течение месяца

Добавим, предложения основаны на практике исполнения антипиратского Меморандума. Он был ранее подписан крупнейшими отечественными интернет-компаниями и правообладателями и накануне был продлен.

Ранее в эфире НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко отметил, что российские законодатели опять забыли про Google. При этом проблема с компаниями иностранной юрисдикции возникает в свете проблемы авторских прав уже не в первый раз, но законодатели по-прежнему игнорируют этап исполнения закона, снимая с себя ответственность.

