Законопроект об оперативной блокировке пиратского контента могут рассмотреть в течение месяца
Законопроект об оперативной блокировке пиратского контента может быть рассмотрен до конца сентября. Об этом сообщает сайт Государственной думы. Над документом совместно также работают Роскомнадзор, представители кино- и телеиндустрии, а также IT-компании. Как пояснил председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, законопроект предлагает обязать работающие в РФ поисковые системы в течение шести часов удалять ссылки на страницы с пиратским контентом, внесенные в реестр незаконных данных.
Добавим, предложения основаны на практике исполнения антипиратского Меморандума. Он был ранее подписан крупнейшими отечественными интернет-компаниями и правообладателями и накануне был продлен.
Ранее в эфире НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко отметил, что российские законодатели опять забыли про Google. При этом проблема с компаниями иностранной юрисдикции возникает в свете проблемы авторских прав уже не в первый раз, но законодатели по-прежнему игнорируют этап исполнения закона, снимая с себя ответственность.
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