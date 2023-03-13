Законопроект об ограничении допуска к гостайне внесли в Госдуму

В документе говорится, что причиной отказа в допуске к гостайне может стать наличие у гражданина или его близких родственников недвижимости или счетов за рубежом.

Также предлагается разрешить гражданам, имеющим допуск к гостайне, временно выезжать из России по личным обстоятельствам, например, для экстренного лечения, в связи со смертью близкого родственника или необходимостью оформления наследства.

По словам Пискарёва, внесённые на рассмотрение поправки призваны «устранить некоторые пробелы в действующих законах».

Ранее ФСБ утвердила новый список запрёщенных к разглашению сведений о российской армии, сообщает НСН.