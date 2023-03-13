Законопроект об ограничении допуска к гостайне внесли в Госдуму
Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что на рассмотрение в Госдуму были внесены поправки к закону о гостайне, сообщает ТАСС.
В документе говорится, что причиной отказа в допуске к гостайне может стать наличие у гражданина или его близких родственников недвижимости или счетов за рубежом.
Также предлагается разрешить гражданам, имеющим допуск к гостайне, временно выезжать из России по личным обстоятельствам, например, для экстренного лечения, в связи со смертью близкого родственника или необходимостью оформления наследства.
По словам Пискарёва, внесённые на рассмотрение поправки призваны «устранить некоторые пробелы в действующих законах».
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