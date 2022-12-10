Законопроект об интеграции систем здравоохранения в новых регионах примут до конца года
В правительство России внесен законопроект об интеграции систем здравоохранения в новых регионах России. Планируется, что его примут до конца года, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Да, (законопроект - прим. НСН) подготовлен и внесен в правительство. Соответственно, в ближайшее время будет внесен в Государственную думу. Планируем, что в этом году Государственная дума должна завершить все процедуры», - приводит слова главы ведомства ТАСС.
Ежегодно умирают от тяжелых заболеваний 10 детей из Донецкой и Луганской народных республик, а всего под опекой находится больше тысячи ребят, сказала президент Международной благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева в пресс-центре НСН.
«Есть, к примеру, онкологические заболевания, которые успешно лечат. Нам очень сильно помогает НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Блохина. Большинство детей, которых мы привозим сюда, получают стойкую многолетнюю ремиссию. Есть дети, перенесшие серьезные операции – пересадку почки, печени. Эти дети всегда будут хроническими пациентами врачей, потому что они нуждаются в дорогостоящей терапии. В год мы более 10 детей с тяжелыми заболеваниями теряем, а подопечных – больше тысячи», - сказала Демичева.
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