Законопроект об интеграции систем здравоохранения в новых регионах примут до конца года

«Да, (законопроект - прим. НСН) подготовлен и внесен в правительство. Соответственно, в ближайшее время будет внесен в Государственную думу. Планируем, что в этом году Государственная дума должна завершить все процедуры», - приводит слова главы ведомства ТАСС.

Ежегодно умирают от тяжелых заболеваний 10 детей из Донецкой и Луганской народных республик, а всего под опекой находится больше тысячи ребят, сказала президент Международной благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева в пресс-центре НСН.

«Есть, к примеру, онкологические заболевания, которые успешно лечат. Нам очень сильно помогает НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Блохина. Большинство детей, которых мы привозим сюда, получают стойкую многолетнюю ремиссию. Есть дети, перенесшие серьезные операции – пересадку почки, печени. Эти дети всегда будут хроническими пациентами врачей, потому что они нуждаются в дорогостоящей терапии. В год мы более 10 детей с тяжелыми заболеваниями теряем, а подопечных – больше тысячи», - сказала Демичева.

