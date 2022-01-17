Законопроект о введении QR-кодов сняли с рассмотрения в Госдуме

Совет Госдумы единогласно принял решение о снятии с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом в своем Тelegram-канале написал спикер палаты Вячеслав Володин.

Политик уже говорил о возможной отмене принятия этого документа, ссылаясь на его недоработку.