Законопроект о введении QR-кодов сняли с рассмотрения в Госдуме
Совет Госдумы единогласно принял решение о снятии с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом в своем Тelegram-канале написал спикер палаты Вячеслав Володин.
Политик уже говорил о возможной отмене принятия этого документа, ссылаясь на его недоработку.
На прошлой неделе правительство отложило рассмотрение документа. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, это было связано с высокой неопределенностью развития эпидемиологической ситуации.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что повсеместное введение QR-кодов и вакцинация никак не повлияют на распространение коронавируса.
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