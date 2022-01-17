Законопроект о введении QR-кодов сняли с рассмотрения в Госдуме

Совет Госдумы единогласно принял решение о снятии с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом в своем Тelegram-канале написал спикер палаты Вячеслав Володин.

Политик уже говорил о возможной отмене принятия этого документа, ссылаясь на его недоработку.

«Бог с ними»: Онищенко уверен, что Россия обойдется без QR-кодов

На прошлой неделе правительство отложило рассмотрение документа. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, это было связано с высокой неопределенностью развития эпидемиологической ситуации.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что повсеместное введение QR-кодов и вакцинация никак не повлияют на распространение коронавируса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВячеслав ВолодинЗаконопроектГосдумаQR-код
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры