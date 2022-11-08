Кремль и Минобороны не поддержали законопроект о двухгодичной службе в армии

У законопроекта о двухлетней службе в российских вооруженных силах нет перспектив. Предложенную сенатором Владимиром Джабаровым инициативу не одобрили ни российское оборонное ведомство, ни администрация президента. Об этом, сославшись на источники в Совфеде и Минобороны, сообщили «Ведомости».

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Один из собеседников издания заявил, что российские власти сочли необходимым поставить во главу угла качественную, а не количественную подготовку военных. Это стало причиной отказа от внесения проекта в парламент.

В верхней палате парламента пояснили, что, принимая такое решение, в Кремле ориентировались на мнение выступивших против парламентариев.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что решение об увеличении срока службы в армии будет принимать Минобороны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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