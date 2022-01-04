Захарова прокомментировала отъезд из РФ журналиста Цимбалюка

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Мария Захарова объяснила отъезд из РФ украинского журналиста Романа Цимбалюка «синдромом Бабченко — Гордона».

Украинский журналист Цимбалюк покинул Россию из-за «угрозы безопасности»

«В медицине эти симптомы описаны как «синдром Бабченко — Гордона», — написала дипломат в своём Telegram-канале. Захарова высказала сомнение в правдивости слов журналиста об угрозе его безопасности.

Ранее телеканал RT, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что Цимбалюк был вызван на допрос в московскую прокуратуру по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам (ст. 20.3.1 КоАП).

Цимбалюк был приглашен на пресс-конференцию Владимира Путина, которая проходила 23 декабря 2021 года. Однако на ней журналист не появился.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:ЖурналистыМИД РФМария Захарова
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