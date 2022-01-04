Захарова прокомментировала отъезд из РФ журналиста Цимбалюка

«В медицине эти симптомы описаны как «синдром Бабченко — Гордона», — написала дипломат в своём Telegram-канале. Захарова высказала сомнение в правдивости слов журналиста об угрозе его безопасности.

Ранее телеканал RT, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что Цимбалюк был вызван на допрос в московскую прокуратуру по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам (ст. 20.3.1 КоАП).

Цимбалюк был приглашен на пресс-конференцию Владимира Путина, которая проходила 23 декабря 2021 года. Однако на ней журналист не появился.

