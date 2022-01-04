Захарова прокомментировала отъезд из РФ журналиста Цимбалюка
Официальный представитель Министерства внутренних дел России Мария Захарова объяснила отъезд из РФ украинского журналиста Романа Цимбалюка «синдромом Бабченко — Гордона».
«В медицине эти симптомы описаны как «синдром Бабченко — Гордона», — написала дипломат в своём Telegram-канале. Захарова высказала сомнение в правдивости слов журналиста об угрозе его безопасности.
Ранее телеканал RT, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что Цимбалюк был вызван на допрос в московскую прокуратуру по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам (ст. 20.3.1 КоАП).
Цимбалюк был приглашен на пресс-конференцию Владимира Путина, которая проходила 23 декабря 2021 года. Однако на ней журналист не появился.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+16 343 / сут.
Умерли
311 тыс.+835 / сут.
Выздоровели
9,5 млн+24 037 / сут.
- Захарова прокомментировала отъезд из РФ журналиста Цимбалюка
- СМИ: республиканцы уверены, что Сенат утвердит санкции против «Северного потока - 2»
- Эксперт: призывы к санкциям против Москвы не отвечают интересам США
- Онищенко рассказал о планах проведения ЕГЭ в 2022 году
- Карпин пошутил про уровень футбола в России
- Три человека погибли при пожаре в одной из московских квартир
- В Казахстане продолжаются протесты против повышения цен на сжиженный газ
- Один человек погиб в автоаварии на Урале
- Apple стала первой в истории компанией, чья капитализация превысила $3 трлн
- СМИ: прокуратура Нью-Йорка вызвала на допрос детей Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru