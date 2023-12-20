Захарова: почти всех граждан России удалось эвакуировать из сектора Газа

По её словам, всего МЧС РФ доставило на родину более 1100 россиян и членов их семей.

Дипломат рассказала, что теперь обращения об эвакуации в Россию тех, кто, в силу разных причин, по-прежнему остается в палестинском анклаве будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Ранее стало известно, что МЧС завершит работу по эвакуации россиян из Газы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

