Захарова: почти всех граждан России удалось эвакуировать из сектора Газа
20 декабря 202319:07
Почти всех граждан России удалось эвакуировать из сектора Газа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
По её словам, всего МЧС РФ доставило на родину более 1100 россиян и членов их семей.
Дипломат рассказала, что теперь обращения об эвакуации в Россию тех, кто, в силу разных причин, по-прежнему остается в палестинском анклаве будут рассматриваться в индивидуальном порядке.
Ранее стало известно, что МЧС завершит работу по эвакуации россиян из Газы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru