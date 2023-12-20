Захарова: почти всех граждан России удалось эвакуировать из сектора Газа

Почти всех граждан России удалось эвакуировать из сектора Газа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

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По её словам, всего МЧС РФ доставило на родину более 1100 россиян и членов их семей.

Дипломат рассказала, что теперь обращения об эвакуации в Россию тех, кто, в силу разных причин, по-прежнему остается в палестинском анклаве будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Ранее стало известно, что МЧС завершит работу по эвакуации россиян из Газы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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