ЗАГСы Москвы открыли около 200 мест для торжественной регистрации брака в праздники ко Дню России

По ее словам, День России пользуется особой популярностью у молодоженов. Именно поэтому было принято решение открыть дополнительные места для бракосочетаний на 11 и 12 июня. В частности, церемонии будут проводиться 11 июня во Дворце бракосочетания Южное Бутово, Кутузовском и Шипиловском Дворцах бракосочетания. В День России расписаться можно будет во Дворцах бракосочетания №1 и №4. Накануне Дня России, 9 и 10 июня, пожениться можно на 17 выездных площадках. Кроме того, 11 июня бракосочетания пройдут в особняке «Роял», который является одной из самых популярных выездных площадок.

Подать заявление о заключении брака молодожены могут онлайн через Госуслуги, а также лично посетив дворцы бракосочетания или центр «Мои Документы».

