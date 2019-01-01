Загруженность столичных трасс оценивается в 4 балла

Загруженность столичных дорог оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, на автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Дмитровском, Алтуфьевском Можайском, Минском, Боровском, Калужском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, шоссе, шоссе Энтузиастов и других магистралях.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, на улицах Варварка, Мясницкая, Воронцово Поле, Большая Лубянка, Большая Дмитровка, Петровка, Тверская, Новый Арбат и ряд других

Согласно данным сервиса, в 21:00 загруженность столичных дорог снизится до двух баллов, сообщает Агентство «Москва».

