Загруженность столичных дорог оценивается в семь баллов
Загруженность столичных дорог оценивается в 7 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД,Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Новосходненском, Киевском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Каширском, Бесединском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Рублевском, Минском, Можайском, Боровском, Новорязанском, Косинском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также трассах А105 и М4 «Дон».
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, на улицах Варварка, Знаменка, Мясницкая, Малая и Большая Лубянка, Петровка, Тверская, Сретенка, Красная Пресня, Новый Арбат, Пятницкая, Новокузнецкая, Воронцово Поле и других.
Согласно данным сервиса, в 21:00 загруженность столичных дорог снизится до четырех баллов, сообщает Агентство «Москва».
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