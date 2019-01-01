Загруженность столичных дорог оценивается в семь баллов

Системных сдвигов в дорожном строительстве и безопасности на дорогах потребовал Владимир Путин Президент РФ: не нужно камеры скрывать и прятать Вице-премьер Акимов: «камеры не должны зарабатывать, иначе они не там стоят» Бизнес на камерах в 5,8 млрд рублей с одного региона