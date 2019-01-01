Загруженность столичных дорог оценивается в 4 балла

Загруженность дорог в Москве оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Можайском, Минском, Боровском, Калужском, Каширском, Алтуфьевском, Дмитровском, Волоколамском, Рублевском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, шоссе Энтузиастов и трассе А105.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, улицах Балчуг, Новый Арбат, Варварка, Солянка, .

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до двух баллов, передает Агентство «Москва».

