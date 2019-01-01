Загруженность московских дорог оценивается в 4 балла
Загруженность столичных дорог оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Волоколамском, Боровском, Киевском, Новорижском, Можайском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Октябрьском проспекте, шоссе Энтузиастов.
В центре Москвы основные затруднения в движении зафиксированы на мостах и набережных, на улицах Ильинка, Неглинная, Охотный Ряд, Мясницкая и других.
Согласно данным сервиса в 21:00 загруженность столичных дорог снизится до двух баллов, сообщает Агентство «Москва».
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