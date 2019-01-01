Загруженность московских дорог оценивается в 4 балла

В центре Москвы основные затруднения в движении зафиксированы на мостах и набережных, на улицах Ильинка, Неглинная, Охотный Ряд, Мясницкая и других.

Согласно данным сервиса в 21:00 загруженность столичных дорог снизится до двух баллов, сообщает Агентство «Москва».

