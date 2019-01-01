Общество

Загруженность дорог в столице оценивается в 4 балла

17 июня20:08

Загруженность столичных дорог оценивается в 4 балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Рублевском, Минском, Боровском, Волоколамском, Варшавском, Каширском, Киевском, Носовихинском шоссе, на шоссе Энтузиастов и Октябрьском проспекте.

Шкуматов: Повышение стоимости парковки увеличит число пробок в Москве

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, на улицах Новокузнецкая, Знаменка, Новый Арбат, Тверская, Мясницкая, Николоямская и других.

По прогнозам сервиса, к 22:00 загруженность дорог в Москве снизится до одного балла.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:Пробки