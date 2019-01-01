Загруженность дорог в столице оценивается в 4 балла

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, на улицах Новокузнецкая, Знаменка, Новый Арбат, Тверская, Мясницкая, Николоямская и других.

По прогнозам сервиса, к 22:00 загруженность дорог в Москве снизится до одного балла.

