Загруженность дорог в столице оценивается в 4 балла
Загруженность столичных дорог оценивается в 4 балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Рублевском, Минском, Боровском, Волоколамском, Варшавском, Каширском, Киевском, Носовихинском шоссе, на шоссе Энтузиастов и Октябрьском проспекте.
В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, на улицах Новокузнецкая, Знаменка, Новый Арбат, Тверская, Мясницкая, Николоямская и других.
По прогнозам сервиса, к 22:00 загруженность дорог в Москве снизится до одного балла.
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