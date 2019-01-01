Загруженность дорог в Москве оценивается в 4 балла

Загруженность дорог в Москве оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Можайском, Волоколамском, Минском, Боровском, Варшавском, Калужском, Новорязанском, Носовихинском, Алтуфьевском и Дмитровском шоссе, на Октябрьском проспекте и шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, улицах Серафимовича, Новокузнецкая, Знаменка, Большая Никитская,Тверская, Солянка, Николоямская.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до двух баллов, передает Агентство «Москва».

