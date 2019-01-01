Загруженность дорог в Москве оценивается в 4 балла
Загруженность дорог в Москве оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Можайском, Волоколамском, Минском, Боровском, Варшавском, Калужском, Новорязанском, Носовихинском, Алтуфьевском и Дмитровском шоссе, на Октябрьском проспекте и шоссе Энтузиастов.
В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, улицах Серафимовича, Новокузнецкая, Знаменка, Большая Никитская,Тверская, Солянка, Николоямская.
По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до двух баллов, передает Агентство «Москва».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»