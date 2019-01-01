Общество
Член Совета по правам человека Андрей Бабушкин порекомендовал перекрасить камеры в изоляторах в менее агрессивный цвет. В УВД Северо-Восточного административного округа Москвы уже есть такие новшества.
Задержанным выдадут тапочки
19 июня20:37
Представители СПЧ при президента РФ предложили силовикам выдавать заключенным тапочки, если они содержаться в камере более чем три часа, пишут Дни.ру.
Член Совета по правам человека Андрей Бабушкин порекомендовал перекрасить камеры в изоляторах в менее агрессивный цвет. В УВД Северо-Восточного административного округа Москвы уже есть такие новшества.
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ФОТО: Александр Демчен�
ТЕГИ:Полиция
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