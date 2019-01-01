Задержанным выдадут тапочки

Представители СПЧ при президента РФ предложили силовикам выдавать заключенным тапочки, если они содержаться в камере более чем три часа, пишут Дни.ру.

Член Совета по правам человека Андрей Бабушкин порекомендовал перекрасить камеры в изоляторах в менее агрессивный цвет. В УВД Северо-Восточного административного округа Москвы уже есть такие новшества.

