Задержанный на двое суток рейс из Петербурга прибыл в Дубай

Самолет авиакомпании Flydubai из Санкт-Петербурга прибыл в Дубай с опозданием более чем на двое суток, передает РИА Новости.

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Рейс должен был вылететь из Северной столицы ночью 14 января, однако борт задержали «по техническим причинам», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Вылет состоялся лишь 16 января, пассажиры уже прибыли в ОАЭ.

Ситуацию контролировала Санкт-Петербургская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство принимало обращения пассажиров задержанного борта в аэропорту Пулково и следило за предоставлением сервисных услуг от Flydubai. Прокуратура также организовала проверку соблюдения прав граждан и исполнения законодательства о безопасности полетов.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
ТЕГИ:ДубайСамолетыСанкт-Петербург

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