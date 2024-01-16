Задержанный на двое суток рейс из Петербурга прибыл в Дубай

Рейс должен был вылететь из Северной столицы ночью 14 января, однако борт задержали «по техническим причинам», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Вылет состоялся лишь 16 января, пассажиры уже прибыли в ОАЭ.

Ситуацию контролировала Санкт-Петербургская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство принимало обращения пассажиров задержанного борта в аэропорту Пулково и следило за предоставлением сервисных услуг от Flydubai. Прокуратура также организовала проверку соблюдения прав граждан и исполнения законодательства о безопасности полетов.

