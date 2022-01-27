Задержанных на границе с Украиной журналистов отпустили из ростовского погрануправления ФСБ
В Ростовской области трое российских репортёров выпущены из пограничного управления ФСБ. Ранее их задержали около государственной границы с Украиной. Журналистам вручили протоколы с предупреждением о запрете на работу в пограничной зоне без специальных пропусков, сообщает интернет-издание Znak.com, чей сотрудник оказался среди задержанных.
Были также задержаны фотограф издания «Блокнот-Ростов» и фрилансер. Их удерживали в погрануправлении около пяти часов. Журналисты уже покинули Куйбышевский район Ростовской области.
Ранее также утверждалось, что среди задержанных был журналист издания Meduza, признанного в России СМИ-иноагентом. ФСБ сообщает, что репортёры опрашивали местных жителей о ситуации на границе.
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