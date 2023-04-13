Задержанного в Белоруссии Москалева передали России

Белорусские правоохранительные органы передали России задержанного гражданина РФ Алексея Москалева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу управления информации и общественных связей МВД Белоруссии Наталью Сахарчук.

Посольство РФ подтвердило задержание Москалева в Белоруссии

В конце марта Москалева приговорили к двум годам заключения по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Мужчина не признавал вину, отмечает Свободная пресса. Россиянин, который до оглашения вердикта находился под домашним арестом, сбежал из страны.

Спустя несколько дней Москалева задержали в Белоруссии. Правоохранительные органы республики поместили россиянина в изолятор временного содержания в Жодино под Минском.

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ФОТО: РИА Новости
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