Задержанного в Белоруссии Москалева передали России
Белорусские правоохранительные органы передали России задержанного гражданина РФ Алексея Москалева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу управления информации и общественных связей МВД Белоруссии Наталью Сахарчук.
В конце марта Москалева приговорили к двум годам заключения по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Мужчина не признавал вину, отмечает Свободная пресса. Россиянин, который до оглашения вердикта находился под домашним арестом, сбежал из страны.
Спустя несколько дней Москалева задержали в Белоруссии. Правоохранительные органы республики поместили россиянина в изолятор временного содержания в Жодино под Минском.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru