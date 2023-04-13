Задержанного в Белоруссии Москалева передали России

В конце марта Москалева приговорили к двум годам заключения по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Мужчина не признавал вину, отмечает Свободная пресса. Россиянин, который до оглашения вердикта находился под домашним арестом, сбежал из страны.

Спустя несколько дней Москалева задержали в Белоруссии. Правоохранительные органы республики поместили россиянина в изолятор временного содержания в Жодино под Минском.

