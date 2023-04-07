Забывчивому жителю Кирову полиция вернула 5 миллионов рублей
Полицейские в Кирове вернули местному жителю 5 миллионов рублей, которые он забыл в подъезде.
Как сообщили в пресс-службе кировского УМВД, сумку обнаружили жильцы многоквартирного дома. На место вызвали наряд полиции. Позже выяснилось, что в сумке находили деньги и другие личные вещи кировчанина.
Полициейские разыскали забывчивого владельца и вернули ему все в целости и сохранности.
Ранее в группе «Подслушано Щекино» в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано сообщение о том, что на улице Ленина 9-летний Тимур Бахтиеров нашел сумку с воинскими медалями и крупной суммой денег. Позже выяснилось, что вещи и ценности принадлежат бойцу ЧВК «Вагнер».
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже наградил мальчика и вручил ему медаль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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