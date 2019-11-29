Забором с кладбища обнесли детскую площадку в Подмосковье

29 ноября 201914:12

В подмосковном посёлке дома отдыха «Огарёво» установили кладбищенский забор вокруг детской площадки, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Местные жители обратились к властям с просьбой разобраться в ситуации, однако в пресс-службе администрации ответили, что ограда перекочевала с кладбища на детскую площадку по просьбе самих жителей района.

«Было направлено письменное обращение с 50 подписями, оно зарегистрировано. Данный забор планировали демонтировать и убрать, но он в хорошем состоянии, выкидывать было жалко, поэтому жители попросили установить его на площадке», — заявили в администрации.

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Добавим, что власти нашли ситуацию «забавной». Мнения же жителей района разделились — часть общественности не видит особого вреда в наличии оградки, соседствовавшей ранее с покойниками, другая считает этот момент критичным.

Ранее НСН писала, что ледяную горку для детей в Омской области начали строить из кладбищенской земли. На опубликованном в сети видеоролике можно рассмотреть мусор, в том числе, части кладбищенских венков.

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ФОТО: pxhere.com
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