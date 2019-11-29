Забором с кладбища обнесли детскую площадку в Подмосковье

В подмосковном посёлке дома отдыха «Огарёво» установили кладбищенский забор вокруг детской площадки, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Местные жители обратились к властям с просьбой разобраться в ситуации, однако в пресс-службе администрации ответили, что ограда перекочевала с кладбища на детскую площадку по просьбе самих жителей района.

«Было направлено письменное обращение с 50 подписями, оно зарегистрировано. Данный забор планировали демонтировать и убрать, но он в хорошем состоянии, выкидывать было жалко, поэтому жители попросили установить его на площадке», — заявили в администрации.